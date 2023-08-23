Havza'da TMO alımları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Hububat hasadının tamamlandığı Havza ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alımı devam ediyor.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Yönetim Kurulu üyeleri, TMO Havza Ajans Amirliği alım sahasını ziyaret ederek hububat alım çalışmaları hakkında bilgi aldı, ürün teslim etmeye gelen çiftçilerle sohbet etti.

Günlük ortalama 700 ila 750 ton hububat alımı gerçekleştirilen ve alımların başladığı günden bu yana yaklaşık 11 bin ton buğday alımı yapılan TMO Havza Ajans Amirliği alım sahasındaki çalışmaları takip eden Genç, Havza’da hububat hasadının tamamlandığını belirtti.

Genç, ilçede bu yıl 82 bin 500 dekar alanda yaklaşık 91 bin ton buğday rekoltesi beklendiğine işaret ederek, "TMO Havza Ajans Amirliği tarafından randevulu olarak günlük 700 ila 750 ton buğday alımı yapılmakta. Randevu sisteminin devrede olmasından dolayı sıkışıklık yaşanmamakta. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Samsun Baş Müdürü Derya Şahinler ve TMO Havza Ajans Müdürü Selçuk Göktaş’ın koordineli çalışmaları ve bizlerin talepleri üzerine alım uygulamasında geçen seneye göre farklıklar oldu. Bu farklılıklar çiftçilerimiz açısından çok önemli idi. Geçen sene Eylül 1’e kadar alım yapıldı. Bu sene ise çiftçinin elinde mal bitene kadar alım yapılacak. Bu sözü TMO Genel Müdürümüz verdiler. Bu bizim çiftçimizin elini rahatlattı. Çünkü Havza’da hasat diğer bölgelere göre daha geç bitmekte." dedi.