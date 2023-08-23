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        Belediye Başkanı Kılıç, İkiztepe Höyüğü kazı ekibini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:21
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        Belediye Başkanı Kılıç, İkiztepe Höyüğü kazı ekibini ziyaret etti
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        SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İkiztepe Höyüğü'nde kazı çalışmalarını sürdüren ekibi ziyaret etti.

        Kılıç, ziyarette, İkiztepe Ören Yeri'nde yürütülen çalışmalar hakkında kazı başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt’tan bilgi aldı.

        Kılıç, "Bafra'da 15 bine yakın buluntu çıkarılması açısından köklü tarihimize ışık tutan çalışmalara şahitlik etmek, geçmişe dokunmak gerçekten çok güzel bir duygu, Burası Bafra'mız ve bölgemiz için çok önemli bir nokta." dedi.

        Türkiye'nin en uzun kazılarından biri olması açısından dikkatleri üzerine toplayan İkiztepe Höyüğü'nde 1944'ten bu yana 700'den fazla mezar alanı bulunduğunu ve son yapılan çalışmalarda 4 yeni mezar yerinin daha gün yüzüne çıktığına işaret eden Başkan Kılıç, "Burada çalışmalar yıllardır titizlikle ve büyük emeklerle devam ediyor. Bizler de yürütülen bu çalışmalara her zaman desteğimizi veriyoruz. 2021 yılından bu yana titizlikle çalışan ve birçok buluntunun ortaya çıkmasına katkı sağlayan kazı başkanımız Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt'a ve ekibine tarihimize ışık tuttukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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