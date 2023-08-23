Samsun Üniversitesi Sektör Kampüste Programı'nın paydaşlarından biri oldu

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında kurulan Sektör Kampüste Programı'nın paydaşları arasında yer aldı.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Sektör Kampüste Programı'nın Milli Teknoloji Hamlesi'ne yön verecek gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için kurulduğu belirtildi.

Programın, özel sektör ile üniversitelerin iş birliğinin çok daha önemli bir hale gelmesiyle Türkiye'yi milli teknoloji geliştirme hedeflerine taşıyacak insan kaynağını yetiştirmek üzere iş dünyasıyla iç içe eğitimleri içeren, üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik kurgulandığı bildirildi.

Milli Teknoloji Hamlesi odağında yer alan araştırma merkezlerine, üniversitelere ve firmalara ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında destek sağlamayı planlayan Sektör Kampüste Programı kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki bölümlerde Türkiye'nin en köklü firmalarından olan paydaş 40 firmanın alanında yetkin personelleri tarafından 14 hafta boyunca ders verileceği kaydedildi.

Bu dersler kapsamında teorik derslerin yanı sıra proje ve sunum odaklı eğitimler düzenleneceği ve derslerde başarılı öğrencilerin Türkiye'nin büyük ölçekli firmalarında staj yapma imkanı da yakalayacağı, ayrıca yıl içerisinde paydaş firmalara dersler kapsamında teknik geziler düzenlenmesinin de planlandığı aktarıldı.

Samsun Üniversitesin nitelikli toplum için nitelikli üniversite hedefi doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Sektör Kampüste Programı'yla birlikte üniversitelerin akademik bilgisi ile endüstriyel deneyim ve üretim gücünü bir araya getirilerek öğrencilere zengin bir eğitim deneyimi sunulması sağlanacaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin akademik bilgilerini sanayi uygulamaları ile pekiştirmelerine fırsat sağlanırken firmaların da nitelikli iş gücü ihtiyacını staj ve staj sonrası öğrencilerimizi istihdam ederek karşılamaları sağlanacaktır."