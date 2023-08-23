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        Çarşamba'da silahlı kavga 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 22:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 22:09
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        Çarşamba'da silahlı kavga 1 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen İrfan S. ile Ercan S. ve Şafak S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Yaşanan olayda Ercan S, İrfan S’yi silahla vurarak yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İrfan S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis ekipleri ise şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

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