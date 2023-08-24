Terme'de üretici topladığı fındığı pazara indirmeye başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde fındık hasadı devam ederken bir taraftan kurutulan yeni sezonun ilk fındıkları pazara inmeye başladı.

Hasada erken başlayıp kurutan üreticiler, vakit kaybetmeden tüccarın yolunu tuttu.

Fındık tüccarı Orhan Bacacı, fındığın analizinden çıkan randıman ile fiyat değerlendirilmesi yapıldığını söyledi.

Bacacı, "Çoğu üreticimiz aşağı kesimlerde hasatlarını tamamlamış veya sonlarına gelmiş durumda. Ürünlerini de yavaş yavaş pazara indiriyorlar. Bize gelen fındıkların da genel analizini yapıp randımanlarına göre fiyat değerlendirmesini yapıyoruz. 2023 yılının hasat döneminin tüm üreticilerimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Fındık üreticisi Ahmet Coşku ise bu seneki hava şartlarının iyi gitmesiyle ürünündeki verimin arttığını belirterek, "Fındığımızda en aşağı 52, 54, 56 randıman gelir. Hava şartları da güzel gittiği için fındığımız da çok güzel kurudu. Hasadını tamamlayanlar da ürünlerini satışa getirmeye başlamıştır."