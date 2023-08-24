Ladik Belediyesi Akdağ'daki kafeyi bakıma aldı

SAMSUN (AA) - Akdağ'da Ladik Belediyesine ait kafede kış turizmi için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, hazırlık çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Topal, Akdağ'ın yaz kış turist ağırladığını belirterek, "Akdağ kayak merkezi ile kış aylarında değil sıcaklardan dolayı bunalan vatandaşlar için de doğal klima görevi ile turist çekiyor. Belediyemize ait kar kafeyi yazın son günlerinde, sonbahar ve kış aylarında hizmet vermek üzere bakıma aldık. Özellikle kış aylarında çok büyük ziyaretçi ağırlayan tesisimiz bu yıl da kayakseverlerin tercihi olacaktır." diye konuştu.

Topal'a incelemelerinde ilgili birim müdürleri eşlik etti.