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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:53
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        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, banka, elektronik para hesaplarını ve GSM hatlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, internet üzerinden ürün satışı, kaparo, icra dosyası, araç, ev ve villa kiralama yöntemleriyle banka, elektronik para hesapları ve GSM hatlarını kullandırmak suretiyle 39 kişinin dolandırıldığını tespit etti.

        Samsun merkezli Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat, Nevşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda,12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

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