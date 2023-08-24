Türkiye'de en yaygın ağız sağlığı sorunu diş çürüğü

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eda Güler, Türkiye'de en yaygın ağız sağlığı sorununun diş çürüğü olduğunu belirterek, okul çağındaki çocukların yüzde 60 ila yüzde 90'ında, yetişkinlerin ise neredeyse tümünde diş çürüğü olduğunu vurguladı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Güler, ağız sağlığını korumak için diş fırçalamanın önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasının diş çürüğüyle yaşadığına dikkati çeken Güler, Türkiye'de de diş çürüğünün önemli bir sağlık sorunu olduğunu aktardı.

Güler, gün içinde tüketilen gıdaların ağız içinde plak oluşumuna yol açtığını, fırçalanmayan dişlerde çürük oluştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya nüfusunun üçte birinden fazlası diş çürüğüyle yaşıyor. Bu sorunu önlemenin en kolay yolu ağız hijyenine özen göstermek. Okul çağındaki çocukların yüzde 60 ila yüzde 90'ında, yetişkinlerin ise neredeyse tümünde diş çürüğü mevcut. Sağlık Bakanlığının 2018 yılında yaptığı Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu'na göre diş çürüğü, en yaygın ağız sağlığı problemi olarak görülüyor."

Gece yatmadan önce, sabah kahvaltıdan sonra dişlerin orta sertlikte diş fırçasıyla florürlü diş macunu kullanarak fırçalanmasını öneren Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hekimler olarak, genelde orta sertlikte diş fırçalarını öneriyoruz. Dişleri beyazlatmak için sert kıllı fırçaların ve yüksek aşındırıcı içeren macunların kullanılması yapılan hataların başında geliyor. Sert kıllı fırçaları bastırarak kullanmak kesinlikle yanlış ve dişte aşınmaya, hassasiyete neden oluyor. Fırçayı ıslattığımız takdirde fırçanın sertliği azalarak temizleme özelliğini azaltabilir. Ağız kokusundan şikayetçi olan hastalar ise dillerini de fırçalayabilirler. Fırçalarken tek bir yöne doğru fırçalamak doğru olacaktır."

Prof. Dr. Güler, diş çapraşıklığı olan ve ortodontik tedavi alan hastalar için diş fırçalamanın yeterli olmayacağını bu kişilerin diş ipi, arayüz fırçaları da kullanmaları gerektiğini, çocuk ve yaşlı hastalar içinde uygulama basıncı daha kontrollü olduğu için elektrikli diş fırçası önerdiğini kaydetti.