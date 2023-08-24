Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi Samsun'a getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere Samsun'a getirildi.
SAMSUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere Samsun'a getirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinden kalkan ve şehit Demir'in naaşını taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.
Cenazeyi, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Recep Kemal Certel, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.
Şehidin meslektaşlarının omuzlarında bir süre taşınan Türk bayrağına sarılı tabut, Samsun Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin naaşı, defnedileceği Ordu'ya gönderilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehidin babası İsa, annesi Sultan ile polis memuru eşi Sultan Demir'in de başka bir uçakla kente gelerek Çarşamba'da misafir edileceği öğrenildi.
Cenazenin yarın Ordu'ya götürüleceği, Akkuş ilçesi Yeşilköy Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
Şehit Demir'in 27 Ağustos 1992'de dünyaya geldiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.