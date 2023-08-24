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        SAMÜ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden akademik başarı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:46
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        SAMÜ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden akademik başarı
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        SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunlarından ikisinin, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarında yüksek lisans programlarına kabul edildiği bildirildi.

        SAMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, çağın bilimsel ve teknolojik gelişimine uyumlu akademik eğitim vizyonunu hayatın her alanına taşıyan üniversitenin başarılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

        2022-2023 akademik yılı Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunlarından okul birincisi Mehmet Arslan'ın Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), yine aynı bölüm mezunu Fatih Hasdemir'in ise QS dünya üniversite sıralamalarında 134. sırada yer alan İtalya'daki Sapienza University of Rome'da havacılık ve uzay mühendisliği alanında yüksek lisans programlarına kabul edildikleri aktarıldı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Her iki öğrencimizin elde ettiği bu uluslararası başarı aynı zamanda Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Samsun Üniversitesinin hedeflediği eğitim kalitesini de kanıtlamıştır. Mehmet Arslan ve Fatih Hasdemir'in havacılık ve uzay sektöründe önemli başarılara imza atmalarını diliyor ve akademik kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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