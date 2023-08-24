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        Havza Belediyesi ve YEG kırsal mahalle çocuklarının yüzünü güldürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:10
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        Havza Belediyesi ve YEG kırsal mahalle çocuklarının yüzünü güldürüyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Belediye ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) işbirliği ile hazırlan proje kapsamında kırsal mahallelerde kurulan parklar çocukların yüzlerini güldürüyor.

        Yerel kalkınma strateji içerisinde yer alan kamusal alanların iyileştirilmesi temasıyla hazırlanan ve 8 kırsal mahallede uygulanacak tamamı hibe 1 milyon 100 bin lira bütçeli "Ahşap Oyun Parkı Yapımı Projesi" çalışmaları kapsamında kırsal mahallelere oyun parkları kuruluyor.

        Proje kapsamında Çiftlik, Ekinpınar, Şerifali ve Beyköy mahallelerinde oyun parkları tamamlanarak çocukların kullanımına açılırken, Elmacık, Yaylaçatı, Mısmılağaç ve Cevizlik mahallelerindeki oyun parklarının kurulum ve alan düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Proje ile parkların kurulduğu mahallerde okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklar parkların tadını çıkarıyor.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak gayretlerinin ilçe merkezindeki standartları kırsal mahallelere taşımak olduğunu belirtti.

        Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala ise projenin kamusal alanların iyileştirilmesi teması kapsamında hazırlandığını belirterek, "Ahşap Çocuk Oyun Parkı projemizin sonuna geldik. 8 parkımızın yüzde 80'ni tamamladı. Projede amacımız kırsal alanda yaşayan çocuklarımıza daha konforlu bir sosyal alan sağlamak." dedi.

        Çiftlik Mahallesi sakinlerinden Arif Arslan ise parkın kurulduğu günden bu yana çocukların toplanma yeri olduğunu, Samsun Büyükşehir ve Havza Belediyesine ihtiyaçları gidermek konusunda göstermiş oldukları çabadan ötürü teşekkür etti.

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