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        Terme Müftülüğü genç hafızlarla bisiklet turu düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:35
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        Terme Müftülüğü genç hafızlarla bisiklet turu düzenledi
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        SAMSUN (AA) - Terme Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu hafızlarıyla birlikte bisiklet turu düzenledi.

        Terme Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İHO'dan başlayan bisiklet turu, Terme Miliç Sahil Tesisleri'nde son buldu.

        Terme Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hüseyin Yeşiltaş, etkinlik hakkında şunları söyledi:

        "Gençleri bu alana yöneltmek ve sağlık için düzenlediğimiz bisiklet turuyla ve diğer çalışmalarımızla manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirme gayretindeyiz. Gençlerimize öncelikle İslam ahlakını ve temel değerlerimizi öğretmek amacıyla çeşitli programlar düzenliyoruz. İslam'ın o güzel ahlakıyla onları içselleştirmek ve maddi, manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek amacıyla bu faaliyetleri ara ara düzenliyoruz. Bu anlamda bu yıl ilkini düzenlediğimiz bisiklet turunu gelecek yıllarda da yapmayı planlıyoruz."

        Programa, Terme Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hüseyin Yeşiltaş, Hafız Mehmet Niyazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Olgun Topcu ile din görevlileri katıldı.

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