Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan kurumlara ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaretinde İl Müdürü Feyzullah Dereci ve birim müdürlerinden, il ve ilçelerdeki mevcut ve inşaat aşamasındaki yurtların son durumu, sportif faaliyetler, devam eden yatırımlar ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Gençlik ve spor yatırımlarını değerlendiren Tavlı, Samsun'un, bir gençlik ve eğitim şehri olduğunu belirterek, "Samsun gençlik ve sporda yapılan yatırımlarla büyük yol kat etmiş bir şehir. Biz de bu noktada ilimizde ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenmesi için gayret içerisinde olacağız. Ayrıca şehrimize eğitim için gelecek gençlerimizin barınma ihtiyacına yönelik yeni yapılan yurt binalarımızla daha çok öğrencimizi ev konforunda misafir etme olanağı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve müdür yardımcılarından 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi kentteki eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı ile tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili brifing aldı.

Gerçekleştirilen eğitim yatırımlarıyla ulaşılacak okul ve derslik sayısı ile uygulanacak projelerle Samsun'u eğitimde Türkiye sıralamasında daha üst seviyelere çıkaracaklarını vurgulayan Tavlı, "Bizim önceliğimiz eğitim. Eğitim, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler olmaları ve milli ve manevi değerlerle yetişmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Tavlı, öğrencilerin, ders müfredatının yanı sıra Benim Okulum, Bilim Samsun, Samsun Matematik Seferberliği gibi eğitim projelerinin yanında Geleceğe Kulaç Atıyorum, Okulum Sahnede, Müzede Bir Gün gibi sosyal, kültürel ve sportif projelerle zihinsel ve fiziksel becerilerini kuvvetlendirmeyi de amaçladıklarını vurguladı.