Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Rondo, baskı ve geçiş oyunu ile başlayan idmanda futbolcular taktik ve duran top çalıştı.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, Emre Kılınç'a doğum günü sürprizi yaptı.
Tesislerde gerçekleştirilen sürpriz kutlamada teknik direktör Eroğlu, teknik heyet ve futbolcular, Emre Kılınç'ın yeni yaşını kutladı. Emre, doğum günü pastasını takım kaptanı Moryke Fofana'nın elinden yedi.