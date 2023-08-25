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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:51
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi
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        SAMSUN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir&#39;in cenazesi, memleketi Ordu&#39;ya gönderildi.Şırnak&#39;ın Cizre ilçesinden dün askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı&#39;na getirilen şehidin naaşı, defnedileceği Ordu&#39;ya gönderilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehit Demir&#39;in cenazesi Göğceli Camisi&#39;ni önünde yapılan dua sonrası memleketi Ordu&#39;nun Akkuş ilçesinde gönderildi.Uğurlama törenine Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve ailesi katıldı.Şehidin cenazesi, Akkuş ilçesi Yeşilköy Merkez Camisi&#39;nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilköy Asri Mezarlığı&#39;nda defnedilecek.Demir&#39;in 27 Ağustos 1992&#39;de dünyaya geldiği ve 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
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