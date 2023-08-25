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        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:59
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        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

        Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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