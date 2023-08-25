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        GÜNCELLEME - Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:37
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        GÜNCELLEME - Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.

        Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ile İshak S. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler M.B, C.B. ve M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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