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        Samsun'da kamu kurumlarında 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 1047 işçi alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:46
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        Samsun'da kamu kurumlarında 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 1047 işçi alınacak
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        SAMSUN (AA) - Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), kamu kurumlarında 9 ay geçici süreyle çalıştırılmak üzere 1047 işçi alımı yapılacağını bildirdi.

        İŞKUR'un yazılı açıklamasında, işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak için çeşitli projeler yapıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla Eylül 2023-Haziran 2024 tarihlerinde 9 ay çalıştırılmak üzere 1047 kişilik geçici süreli işçi alımı yapılacağı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Geçici olarak istihdam edilecek işçilerin 942'si Milli Eğitim Müdürlüğüne (MEB) bağlı okullarda, 105’i ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda çalışacak. Başvuracak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları, programa başvuru tarihi itibarıyla işsiz olmaları gerekmektedir. Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnız biri kişi programdan faydalanabilecek. 27 Eylül 2017'den sonra toplum yararına programlardan 9 ay yararlanan kişiler ise başvuru yapamayacak. Ayrıca hane geliri asgari ücretin 1,5 katı olan 17 bin 103 lirayı aşan kişiler de yine başvuru yapamayacak."

        Açıklamada, başvuru şartlarını sağlayanların İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR Hizmet Merkezleri, ALO 170 ve iskur.gov.tr'den başvuru yapabilecekleri bildirilerek "Gençlik Spor Müdürlüğü için başvuralar 25-29 Ağustos tarihleri arasında, MEB için 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Her iki başvuru için kuralar 1 Eylül

        tarihi itibariyle noter yöntemi ile çekilecek. Sonuçlar ilgili kurumlarca açıklanacaktır." bilgisi de paylaşıldı.

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