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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:49
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        MHP Samsun Milletvekili Topsakal, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'ı ziyaret etti
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        SAMSUN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

        (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Topsakal, Rektör Prof. Dr. Ünal ve ekibinin kentte iyi bir iş birliği dinamizmi yakaladığını belirterek, başarılar diledi.

        Üniversite’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Topsakal, ilerleyen zamanlarda ortak projelerde yer almak istediklerini aktardı.

        Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Topsakal’a teşekkür etti.

        OMÜ’nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ünal, kentin bütün dinamikleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti.

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