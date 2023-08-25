Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.
B.S. idaresindeki 06 YS 222 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Melik mevkisinde Ordu istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan C.G. ve Z.A'ya çarptı.
Aynı istikamette seyreden R.S. idaresindeki 07 ED 485 plakalı araç da duramayarak otomobile çarptı.
Kazada, C.G. ve Z.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.