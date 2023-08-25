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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:37
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        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Melik Mahallesi'nde, arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında cuma namazı sonrası tartışma çıktı.

        Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ve İshak S. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf G. burada hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

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