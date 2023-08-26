Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 09:13 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası başladı.

        Düzenlenen seremoninin ardından Havza Spor Salonu'nda Eğitim Spor-Kolsuzlar arasında turnuvanın ilk grup eleme maçı oynandı.

        Müsabakayı izleyen takımlara ve sporculara başarılar dileyen Havza Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin; “Sporun birleştirici gücüyle halkımızı sportif faaliyetler ile bir araya getirmek amacıyla düzenlenen turnuvamız hayırlı olsun.” dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası'na 12 takımın katıldığını ve bu takımların 3 grupta mücadele edeceğini belirterek, “Turnuvamız 8 Eylül tarihinde oynanacak final müsabakası ile sona erecek. Turnuvamıza katılan ve turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

        Turnuvanın açılış maçında Kolsuzlar takımı rakibi Eğitim Sporu 2 – 0 yendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)
        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)
        Hüseyin Eroğlu: Doğru transferlerle ortaya güçlü bir Samsunspor çıkacak
        Hüseyin Eroğlu: Doğru transferlerle ortaya güçlü bir Samsunspor çıkacak
        Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu transfer istedi
        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu transfer istedi
        Çarşamba'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 1 ölü, 9 yaralı
        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 1 ölü, 9 yaralı