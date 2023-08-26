Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Havza Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası başladı.

Düzenlenen seremoninin ardından Havza Spor Salonu'nda Eğitim Spor-Kolsuzlar arasında turnuvanın ilk grup eleme maçı oynandı.

Müsabakayı izleyen takımlara ve sporculara başarılar dileyen Havza Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin; “Sporun birleştirici gücüyle halkımızı sportif faaliyetler ile bir araya getirmek amacıyla düzenlenen turnuvamız hayırlı olsun.” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası'na 12 takımın katıldığını ve bu takımların 3 grupta mücadele edeceğini belirterek, “Turnuvamız 8 Eylül tarihinde oynanacak final müsabakası ile sona erecek. Turnuvamıza katılan ve turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Turnuvanın açılış maçında Kolsuzlar takımı rakibi Eğitim Sporu 2 – 0 yendi.