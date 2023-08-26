Havza'da cami inşaatı için düzenlenen kermes sona erdi

SAMSUN (AA) - Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin inşaatına destek için düzenlenen kermes sona erdi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı ile Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğünün desteğiyle Kevser Camisi önünde 4 gün önce açılan kermes sona erdi.

Kermesten elde edilen 150 bin lira Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği hesabına yatırıldı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik de AA muhabirine, kermesin 4 gün boyunca açık kaldığını ve 150 bin lira gelir elde edildiğini ifade ederek, "Camimiz artık mahalle sakinlerimiz için yetersiz hale geldiğinden geçen sene yıkılarak yeni bir caminin inşaat çalışmalarına başlandı. İnşası devam eden camimiz için mahallemizde ikamet eden kadınlarımızın katılımıyla kermes açtık. Gün boyunca annelerimiz, ablalarımız ve ev hanımı kardeşlerimiz ile birlikte camimiz için alın teri döktük ve kadınlarımızın emeği ile kermesten toplanan 150 bin lirayı derneğimizin hesabına yatırdık. Başta kermesimize büyük destek veren kadınlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.