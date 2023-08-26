Terme Belediyesi, çocukların yüzünü güldürüyor

SAMSUN (AA) – Samsun’un Terme ilçesinde fındık hasadının başlaması dolayısıyla bölgeye gelen mevsimlik işçilerin çocukları için yürütülen uluslararası projede Terme Belediyesi, çocuk şenliği düzenledi.

Terme ilçesine bağlı Kumcağız Mahallesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından yürütülen “Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Proje" sürdürülmeye devam ediyor.

Proje kapsamında yer alan Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kumcağız mahallesinde çocukların sosyal aktivelerini destekleyici etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Terme Belediyesi’nden çocuk şenliği

Proje kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarının bahçeye gitmek yerine eğitim almaları için sosyal destek merkezinin oluşturulduğunu belirten Kumcağız Mahallesi Sosyal Destek Merkezi Eğitim Koordinatörü Hüseyin Ertürk, “Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin de bizlere vermiş olduğu desteklerle 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklarımızı tarım işinden el çektirerek okulda eğitim almalarını sağlıyoruz. Akademik eğitimlerin yanında sosyal ve fiziksel gelişimlerini olumlu etkileyecek çalışmalarda bulunuyoruz.” dedi.

Terme Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu söyleyen Ertürk, “Terme Belediye’sinin çocuklar için düzenlediği çocuk şenliğini gerçekleştiren Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan anasınıfı öğretmeni Esra Yolcu ise, “Çocuklar burada hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Eğitimler sayesinde eğitimlerine yazın da ara vermeden devam ediyor.” şeklinde konuştu.