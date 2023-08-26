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        Bafra Ovası'nda 160 bin ton kapya biber rekoltesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:49
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        Bafra Ovası'nda 160 bin ton kapya biber rekoltesi bekleniyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un verimli arazilere sahip Bafra Ovası'nda 31 bin dekar alanda yetiştirilen kapya biber hasat ediliyor.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, "Bafra Ovası'nda 2023 yılında 31 bin dekar alanda ekili kapya biberimiz mevcut. Mayıs ayı içinde ekilen kapya biberimiz, ağustosta çıkmaya başladı. Biberleri Mersin, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Elazığ pazarına ağırlıklı olarak pazarlıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra da Almanya ile Bulgaristan'a ihracata başlayacağız." dedi.

        Türkiye'nin en iyi kapya biberini yetiştirdiklerini söyleyen Aşçı, "Bafra Ovası'nda yetişen kapya biber, kilogram olarak 15 liradan tarlada alıcı buluyor. Ovada kapya biberin aralık ayına kadar hasadı yapılıyor." diye konuştu.

        Dönüm başına 5-5,5 ton ürün almayı hedeflediklerini dile getiren Aşçı, 160 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

        Yeşilyazı Mahallesi'nde sebze ticareti yapan Adem Yanık da "Bulgaristan'a ihracata başlayacağız, Bafra Ovası'ndan çıkan biberimizin kalitesi yüksek. Biberin kalınlığı Türkiye'de tektir. Dışarıda 5 kilogramdan 1 kilogram salça çıkarsa, buradan çıkan biberde 4 kilogramdan 1 kilogram salça çıkar." dedi.

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