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        Bafra'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:08
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        Bafra'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde yapımı devam eden kanalizasyon çalışmalarını Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yerinde inceledi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarının gerçekleştirdiği noktalarda incelemelerde bulunan Kılıç, Tabakhane Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Tabakhane Mahallesi Muhtarlığı önünde bulunan parkta düzenlenen ortak akıl buluşması toplantısına muhtar Serdar Gürpınar ve mahalle sakinleri de katılım sağladı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç; "Yarının sorunsuz Bafra’sı için hedefimize adım adım ilerliyor, durmaksızın çalışıyoruz. Bafra’mızda yıllardır varlığını sürdüren alt yapı problemi Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve bizlerin desteği ile çözülüyor. Şu an 300 ile 800 milimetre şebeke boruları, yerini en küçüğü bin milimetre en büyüğü ise 2 bin milimetre büzlere bırakıyor. 40 ile 50 yıl önce yapılmış 115 kilometre asbest boru hattı değişiyor. Öte yandan merkez ve dış mahallelerimizi de beton yol, asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmalarımız Sosyal ve Kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. Bütün bunları vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Onların fikir ve önerilerini hep önemsedik, önemsemeye de devam edeceğiz” dedi.

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