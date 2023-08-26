Terme'de plaj voleybol turnuvası başlıyor

SAMSUN (AA) – Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle gençlik ve spor yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan plaj voleybol turnuvası için başvurular başladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda turnuvaya son başvuru tarihinin 31 Ağustos perşembe günü mesai bitimine kadar yapılacağı bildirildi.

Açıklamada turnuva detaylarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

“Terme Belediyesi Gençlik ve Spor Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen plaj voleybol turnuvası başlıyor. Termespor işbirliği ile düzenlenen turnuva için başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak olup son başvuru tarihi 31 Ağustos perşembe günü mesai bitimine kadardır. Voleybol sever tüm hemşehrilerimizi turnuvaya katılmaya davet ediyoruz.”