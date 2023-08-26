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        Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:52 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:52
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        Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı.

        Jandarma ekiplerince yürütülen ve dün 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

        - Olay

        Melik Mahallesi'nde dün cuma namazı çıkışı arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında yaşanan silahlı kavgada Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ile İshak S. yaralanmıştı. Yaralılardan Hasan G. ve Yusuf G. kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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