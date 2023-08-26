Samsun'da av sezonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ile Alaçam ilçesinde av sezonun bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğüne bağlı, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görev ve sorumluluk alanında bulunan Bafra ilçe Jandarma ve Alaçam İlçe Jandarma komutanlığına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefi Semra Akman ve ekibi 10.08.2022 tarih ve 31919 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK) ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hakkında sunum yaptı.

Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefi Semra Akman, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) hakkında ilçelerde görevli jandarma personeli ile muhtarlara sunum yaparak, sistem hakkında bilgi aktardı.

AVBİS hakkında bilgi veren Semra Akman, "Sisteme kayıtlı olan avcılar sistemden denetleneceği, sistem sorgusunda avcılık sistemine kayıtlı olmayanlara cezai işlemlerin uygulanacak. Avlanmak isteyen avcılar, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatiller serbest olan günler olup, Salı günü ayrıca domuz avına izin verildiğini” söyledi.

Toplantıya Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Alaçam Orman İşletme Müdür muavini Eyüp Çarkıcı, Alan Şefleri ile Köy muhtarları katıldı.