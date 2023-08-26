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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi

        Tatilini geçirmek üzere geldiği Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez (25) son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:10
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi
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        SAMSUN (AA) - Tatilini geçirmek üzere geldiği Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez (25) son yolculuğuna uğurlandı.

        Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan Eğilmez’in naaşı helallik için baba ocağı olan Havza'nın Beyören Mahallesi'ne getirildi.

        Burada helallik alındıktan sonra aynı mahalledeki camide öğleyin kılınan namazın ardından cenaze, aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Eğilmez’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Gümüştekin, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Uzunoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        İznini tamamlayan ve görev yeri olan Osmaniye gitmek için yola çıkan uzman çavuş Eğilmez yönetimindeki 05 FR 545 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ender Tütüncü (42) idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada Eğilmez ve diğer sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı. Eğilmez hastanede yaşamını yitirmişti.

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