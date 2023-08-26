Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi.
Silahlı kavgada hayatını kaybeden Hasan Gül ve Yusuf Gül'ün cenazeleri Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kuşhane Mahallesi'ndeki camiye getirildi.
Burada öğleyin kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Gül ailesinin yakınları katıldı.
- Olay
Dün Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıkmıştı.
Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Jandarma olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına almıştı.