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        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:48
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        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi.

        Silahlı kavgada hayatını kaybeden Hasan Gül ve Yusuf Gül'ün cenazeleri Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kuşhane Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

        Burada öğleyin kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Gül ailesinin yakınları katıldı.

        - Olay

        Dün Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıkmıştı.

        Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Jandarma olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına almıştı.

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