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        Türkiye Off-Road Şampiyonası 3 Ayak Yarışları, Samsun'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:28 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:37
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        Türkiye Off-Road Şampiyonası 3 Ayak Yarışları, Samsun'da başladı
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

        Yarışın birinci gününde yapılan ve 14 aracın katıldığı off-road yarışı 9 kilometrelik parkurda yapıldı. Araçlar zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın bir ayağına ev sahipliği yapmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, sporun tanıtım gücüne inandıklarını belirterek, "Samsun'da önceki yıllarda birçok ulusal ve mahalli yarışa ev sahipliği yaptı. Farklı yıllarda Türkiye Off-Road Şampiyonası'na dördüncü kez ev sahipliği yapanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemlerde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmesi ve off-road gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için büyük bir çaba ve destek veren Federasyon Başkanımız Eren Üçlertoprağı'na teşekkür ederim." dedi.

        Yarışın ikinci etabı yarın İncesu Mahallesi'nde yapılacak ve dereceye girenlere ödül verilecek.

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