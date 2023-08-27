Samsun'da kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, bir sürücü kaza yerinden kaçtı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 ABR 191 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda, İlker Y'nin (23) kullandığı 55 BBD 80 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 55 ABR 191 plakalı araç, Musa U. (43) yönetimindeki 55 NH 955 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan 55 ABR 191 plakalı otomobilin sürücüsünü bulamayınca otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan aracın plakasına cezai işlemde uygulandı.
Polis, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.