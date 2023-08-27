Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kazaya karışan otomobilin sürücüsü kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, bir sürücü kaza yerinden kaçtı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 ABR 191 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda, İlker Y'nin (23) kullandığı 55 BBD 80 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle 55 ABR 191 plakalı araç, Musa U. (43) yönetimindeki 55 NH 955 plakalı otomobile çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan 55 ABR 191 plakalı otomobilin sürücüsünü bulamayınca otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan aracın plakasına cezai işlemde uygulandı.

        Polis, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Protestoların 34. haftası: On binlerce kişi katıldı!
        Protestoların 34. haftası: On binlerce kişi katıldı!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Bir hayli 'Neşe'li
        Bir hayli 'Neşe'li
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Türkiye Off-Road Şampiyonası 3 Ayak Yarışları, Samsun'da başladı
        Türkiye Off-Road Şampiyonası 3 Ayak Yarışları, Samsun'da başladı
        Samsun'da trafik ekipleri 'kırmızı ışık' denetimi yaptı
        Samsun'da trafik ekipleri 'kırmızı ışık' denetimi yaptı
        Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi
        Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi
        Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa veril...
        Samsun'da cuma namazı çıkışındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa veril...