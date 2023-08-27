Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı
SAMSUN (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı.
Atakum Doğa Kafe Özel Spor Tesis'inde başlayan turnuvaya 48 sporcu katıldı.
İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, sporculara başarılar dileyerek, "Amacımız farkındalık oluşturmak. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 bant bilardo turnuvası düzenledik. 30 Ağustos Çarşamba günü final yaparak turnuvamızı bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.