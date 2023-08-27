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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:08
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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı.

        Atakum Doğa Kafe Özel Spor Tesis'inde başlayan turnuvaya 48 sporcu katıldı.

        İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, sporculara başarılar dileyerek, "Amacımız farkındalık oluşturmak. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 bant bilardo turnuvası düzenledik. 30 Ağustos Çarşamba günü final yaparak turnuvamızı bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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