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        Samsun'da bir kişi evde ölü bulundu

        Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:01
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        Samsun'da bir kişi evde ölü bulundu
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        İshaklı Mahallesi Cami Geçidi Sokak’ta 4 katlı binanın 2'inci katında ikamet eden Tekin Aydın'dan telefonla haber alamayan yakınları eve gitti.

        Eve giren yakınları Aydın'ın, hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Tekin Aydın'ın öldüğü belirlendi.

        Olay yeri incelemesinde ölen kişinin üzerinde darp izine rastlanmadı.

        Savcılık talimatıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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