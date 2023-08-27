Terme'de plaj futbol turnuvası düzenlenecek
SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi ve Termespor işbirliğiyle düzenlenecek plaj futbol turnuvasına başvuruların başladığı bildirildi.
Terme Belediyesinden yapılan açıklamada, turnuvaya son başvuru tarihinin 31 Ağustos Perşembe günü mesai bitimi olduğu duyuruldu.
Turnuvanın, gençlik ve spor yaz etkinlikleri kapsamında düzenleneceği, başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı aktarıldı.
Başvuruların sürdüğü turnuvanın başlama tarihinin ise katılım sayısına göre belirleneceği kaydedildi.