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        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:46 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:54
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        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı
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        SAMSUN (AA) - Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Vezirköprü'de gerçekleştirildi.

        PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayak yarışı 25-27 Ağustos'ta Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nün ev sahipliğinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlendi.

        Vezirköprü Çamlık Parkı'ndan start alan yarış, daha sonra Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki mukavemet etabının ardından Vezirköprü İncesu seyirci etabı ile devam etti. Son etaptaki zıplama rampaları, sulu çukurlar ve dik yokuşlardan oluşan zorlu parkurda sporcular hünerlerini sergiledi.

        Mücadelede genel klasmanı 401 numaralı Andoff İsmail Ayhan-Arda Arslan birinci, 405 numaralı Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinci, 402 numaralı Akın Ofroad Team Ahmet Köse-Volkan Kaba üçüncülük elde etti.

        Dereceye giren sporcuların ödülleri, Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

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