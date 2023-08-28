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        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:47
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        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çorbacıda çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çorbacı önünde Ş.Z. ile M.D. tartışma yaşadı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, Ş.Z'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve 112 Acil Servis ambulansıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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