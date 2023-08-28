Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı ilçesinde tepeden yuvarlanan kaya parçası bir evin yakınına düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı ilçesinde tepeden yuvarlanan kaya parçası bir evin yakınına düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde yol çalışması sırasında kopan kaya parçası, bir evin yakınına düştü.

        Alınan bilgiye göre, daha önce tabiat anıtı ilan edilen Çalkaya Takım Şelaleleri'ne ulaşım için yol çalışması başlatıldı.

        İş makinelerinin yol açma çalışması sırasında kopan kaya parçası 150 metre aşağıda bulunan Kalban mevkisindeki Recep Ali Candan'ın evinin yakınında durdu.

        Candan, fındık sezonu nedeniyle torunlar ve çocuklarla evde olduklarını belirterek, "Çocuklar dışarıda da olabilirdi. Her gün tedirgin ve korku içinde yaşıyoruz. Yolu yapan firmaya ve Salıpazarı Belediyesine tedbir alınması için dilekçe verdik. Bugün ucuz atlattık. Yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Biz yola, şelaleye ve turizme karşı değiliz. Ancak can güvenliğimiz yok. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Daha kötü sonuçlar doğmaması için yol yapımında gerekli tedbirler alınsın." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...
        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...
        Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlan...
        Samsun'da Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlan...