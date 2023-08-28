Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Havza İlçe Başkanlığından MHP'ye ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Havza İlçe Başkanlığından MHP'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Yönetim Kurulu üyeleri bir süre önce MHP Havza İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Yüksel ve yönetimini ziyaret etti.

        MHP Havza İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Kurkmazlı, ittifak ruhu içinde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel de ittifak ortağı olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak birlik ve beraberliğin devamı için dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor
        Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor
        Salıpazarı ilçesinde tepeden yuvarlanan kaya parçası bir evin yakınına düşt...
        Salıpazarı ilçesinde tepeden yuvarlanan kaya parçası bir evin yakınına düşt...
        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da çorbacıda bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        Cuma namazı çıkışı sonrası saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, a...
        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...
        GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 ki...