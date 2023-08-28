Rektör Ünal, OMÜ'ye kayıt yaptıran öğrencileri tebrik etti

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenci İşleri Başkanlığını ziyaret eden Rektör Ünal ve beraberindeki heyet, OMÜ ailesine yeni katılan öğrencileri kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilerle tanışarak sohbet eden Rektör Ünal, "2023-2024 öğretim yılının öğrenci ve akademisyenler adına verimli ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum. OMÜ'nün tüm imkanlarıyla seferber olduğuna işaret ederek kampüs hayatına yeni başlayacak öğrencilere, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek adına kendilerini çok yönlü geliştirmelerini, yeni bilgi ve beceriler edinmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyarette başvuru ve kayıt süreci hakkında detaylar aktaran Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Çakır ise görevlilerin rehberliğinde kayıt işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir biçimde başladığını ve öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak adına yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerle buluşma programında, Rektör Ünal'a, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı eşlik etti.