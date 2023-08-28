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        Samsun Valiliğinden rüzgar nedeniyle denize girmeyin uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:28
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        Samsun Valiliğinden rüzgar nedeniyle denize girmeyin uyarısı
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        SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği rüzgar nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

        Boğulma vakalarının önüne geçilmesi hedeflenen açıklamada, sahilde rüzgar beklendiği ifade edilerek, "Kıymetli hemşerilerimiz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alının verilere göre, bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Samsun Valiliği boğulma vakalarına karşı vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.

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