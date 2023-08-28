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        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:09 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:12
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        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsünde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Hayati Bektaş (46) idaresindeki 55 BAC 36 plakalı hafif ticari araçla ana yolda seyreden Selami Şahin (69) kontrolündeki 55 AEB 792 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden Hayati Bektaş yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

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