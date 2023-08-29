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        Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:48
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        Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında Havza ilçesinde çocuklara yönelik oyun şenliği ve açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Havza Belediyesi, Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Gençlik Merkezi ile Türk Kızılay Havza Şubesi işbirliği ile Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, etkinliğin amacının çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

        Becer, "Çocuklarımızı bir süreliğine de olsa tablet ve telefon ekranlarından uzaklaştırmak, çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sunmak için hazırladığımız etkinliğimiz belirli aralıklar ile tekrarlanacak." dedi.

        Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Havza Belediyesi için yarınımızın büyükleri olan çocuklarımız için her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından çocuklar kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında gönüllerince oyunlar oynadı ve yüz boyama etkinliğine katıldı Çocuklara Gençlik Merkezi ve Kızılay gönüllüleri eşlik etti.

        Programın son bölümünde ise çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Çocuklar Havza YEG tarafından ikram edilen patlamış mısır ve meyve suyu ile sinema keyfi yaptı.

        Etkinliğe, Havza Belediye Bakan Vekili Gümüştekin'in yanı sıra Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza YEG Müdürü Özgür Atala, Türk Kızılay İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu katıldı.

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