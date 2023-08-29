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        19 Mayıs'ta halı saha futbol turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:08
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        19 Mayıs'ta halı saha futbol turnuvası sona erdi
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        SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.

        Şehit Murat Uzun Kapalı Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Belediyesi Yaz Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

        Yörükler Mahallesi Futbol Takımı ile Tunç Yapı Futbol Takımı arasında oynanan final maçında kazanan taraf 5-0'lık skorla Tunç Yapı Futbol Takımı oldu.

        Tunç Yapı Futbol Takımı şampiyonluk kupasını 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'ndan aldı.

        Topaloğlu, güzel bir turnuvanın sonuna geldiklerini ifade ederek, "Öncelikle turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Hem mücadele gücü yüksek hem de centilmenlik açısından sorunsuz bir turnuva oldu." dedi.

        Kupa törenine, Civelek ve Topaloğlu'nun yanı sıra ayrıca 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, 19 Mayıs Belediyesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İlfet Gören ve futbolseverler katıldı.

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