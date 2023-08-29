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        AK Parti'li Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:21
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        AK Parti'li Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nde Türk ulusunun yeniden hayat bulduğunu belirtti.

        Büyük Taarruz'un ülkeyi parçalamak ve aziz milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı yapıldığına işaret eden Yılmaz, "30 Ağustos zaferi tüm imkansızlıklara rağmen Türk milletinin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında kenetlenen Türk milleti, büyük fedakarlık ve cesaret örneğiyle elde ettiği zaferlerle güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atmıştır. İşgal altındaki topraklar milli ruhun canlanmasıyla düşmandan arındırılmış, bu birlik ve beraberlik dünyada emsali görülmemiş bir zaferle sonuçlanmıştır." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, tarih sahnesinden silinmek istenen aziz milletin büyük zafer ile dünyaya gücünü gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimiz bir karış vatan toprağının kimseye verilmeyeceğini kanıtlamıştır. Milletimizin ortaya koyduğu bu yüksek ruh ve şuur hiçbir zaman bitmeyecektir. Bugün, bağımsız bir devlet çatısı altında yaşayanlar olarak hepimiz bu zafere ve bu zaferi bize armağan edenlere çok şey borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 101. yılında en kalbi duygularımla kutluyorum."

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