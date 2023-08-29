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        OMÜ Türkiye'nin en başarılı 21'inci üniversitesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:32
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        OMÜ Türkiye'nin en başarılı 21'inci üniversitesi oldu
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        SAMSUN (AA) - İspanya'nın en büyük kamu araştırma kuruluşu olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas'un (CSIC) oluşturduğu Dünya Üniversitelerinin Webometrics Sıralaması sonuçlarına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Türkiye'nin en başarılı 21'inci üniversitesi olduğu bildirildi.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den 209 üniversitenin dahil edildiği derecelendirme sisteminde OMÜ'nün Türkiye'nin en başarılı 21'inci üniversitesi olurken, etki açısından ise en başarılı 18'inci üniversitesi seçildiği bildirildi.

        OMÜ'nün dünyada 11 bin 989 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada 2022 yılında 1617’nci sıradayken, bu yıl 173 basamak yükselerek 1444’üncü olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Avrupa Kıtası'nda ise 6 bin üniversite arasında 544’üncü sırada yer aldı. Ayrıca, değerlendirme ölçütleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi açıklık sıralamasında 913’üncü, mükemmellik sıralamasında 1656’ıncı, görünürlük sıralaması ise 2716’ıncı sırada yer aldı."

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