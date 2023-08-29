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        Terme'de fındık üreticilerine tarım zararlısı "kahverengi kokarca" uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:04
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        Terme'de fındık üreticilerine tarım zararlısı "kahverengi kokarca" uyarısı
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        SAMSUN (AA) - Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, fındık üreticilerini kahverengi kokarcaya karşı uyardı.

        Demir, yaptığı açıklamada, Terme'de kokarca zararlısının yoğun olarak görüldüğünün tespit edildiğini bildirdi.

        Özellikle sahil ve orta kuşakta bulanan mahallelerde yoğun olarak kahverengi kokarca zararlısı görüldüğünü belirten Demir, "Bu istilacı böcek fındık dahil birçok ürüne zarar vermekte olup fındıkta boş meyve, lekeli ve buruşuk iç yapmaktadır. Böcek, havaların soğumaya başlaması ile birlikte kışı geçirmek üzere ev, iş yeri ve benzeri kapalı yapılara yönelecektir. Bu yönüyle mücadelesi zor bir zararlı olup bahçelerde kısa vadede yapılabilecek mücadele toplayıp imha etme ve zirai ilaç uygulamalarıdır." dedi.

        Demir, evlerde ve insanların yaşam alanlarında mücadele için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünler kullanılmasını ve yakalanan böceklerin imha edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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