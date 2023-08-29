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        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:09
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Orhan Tavlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Tavlı, mesajında, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordunun, bağımsız ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde Samsun'dan yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında aziz milletin "Ya İstiklal Ya Ölüm" kararlılığı ve olağanüstü mücadelesiyle 30 Ağustos günü Dumlupınar'da zaferle taçlandığını ifade eden Tavlı, "Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olan bu zaferle, vatan toprağımız düşman işgalinden kurtarılmış; Türk milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanı sıra dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, Türk milletinin her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatan üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini tüm dünyaya göstererek eşsiz mücadelesiyle diğer mazlum milletlerin de uyanışına vesile olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Milletimizin mukaddes değerler etrafında oluşturduğu kenetlenme ruhuyla geçmişte olduğu gibi bugün de karşılaşacağı her türlü saldırı ve felaketi, aynı azim, cesaret, birlik ve beraberlikle aşacağına yürekten inanıyorum. Ecdadımızın bizlere kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatan ve bayrak sevgisini, gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduğumuzun bilinci ve kararlılığıyla asil milletimizle birlikte büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde, tüm çalışmalarımız ve kazanımlarımızla Cumhuriyetimizi ikinci asrını yaşayacağı Yeni Türkiye Yüzyılı'na kavuşturmanın, buna şahitlik ve hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz."

        Tavlı, büyük ve güçlü Türkiye yolunda, maziden aldıkları güç ve azimle eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, teknoloji ve savunma sanayi gibi birçok alanda Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için üstün çaba sarf edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Samsunlu hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

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