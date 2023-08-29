Terme DYK'de eğitim gören öğrencilerden 126'sı üniversitelere yerleşti

SAMSUN (AA) - Terme Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK) eğitim gören 126 öğrenci üniversitelere yerleşti.

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Münir Yüksel, yaptığı açıklamada, kurslara katılan öğrencilerin önemli bir bölümünün üniversiteye yerleşme başarısı gösterdiğini söyledi.

Kurslara katılan öğrenciler arasında 76 lisans, 50 ön lisans olmak üzere 126 gencin üniversite bölümlerine yerleştiğini vurgulayarak, "2022-2023 eğitim - öğretim yılımızın gurur tablosunda Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde açılan destekleme ve yetiştirme kursumuzda üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında dişini tırnağına takarak öğrencilerimizin yetişmesini sağlayan başta kurs öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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